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جديد المحليات > “مكافحة المخدرات” تعلن وظائف شاغرة للنساء (جندي أول وجندي)
15/12/2022   2:41 م

“مكافحة المخدرات” تعلن وظائف شاغرة للنساء (جندي أول وجندي)

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل لوظائف بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول – جندي) للنساء اعتبارًا من بعد غد (السبت) وحتى ( الخميس) المقبل.

وأوضحت الإدارة العامة أن المؤهل المطلوب لوظيفة “جندي” يتطلب الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، في حين يضاف للمؤهل دورة معتمدة لمدة سنة فأكثر (دبلوم – بكالوريوس) في تخصص الإحصاء لوظيفة “جندي أول”.

واشترطت ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، أو سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية. وفق “أخبار 24”.

“مكافحة المخدرات” تعلن وظائف شاغرة للنساء (جندي أول وجندي)

جديد المحليات
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