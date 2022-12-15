أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، انخفاض الحالات الحرجة والوفيات، والإصابات الجديدة، وأعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبينت الوزارة أن عدد الإصابات جاء مماثلا لما سجلته يوم أمس، إذ سجلت 45 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826410 إصابات بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاَ، إذ سجلت 55 حالة، بانخفاض قدره 11 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813896 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى اخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج 7 حالات من العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 39 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى انخفاض الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9491 حالة وفاة.