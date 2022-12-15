“سكني”: أكثر من 149 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام

كشف برنامج “سكني”، اليوم (الخميس)، أن نحو 149.4 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
وأضاف البرنامج أن نحو 138.4 ألف أسرة استفادت منذ بداية العام حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.
وأوضح أنّ عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر نوفمبر الماضي بلغ 14.3 ألف أسرة سعودية، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر ذاته نحو 8.7 ألف أسرة.
ويتيح “سكني” باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن). وفق “أخبار 24”.
وتمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.