مساعد وزير الموارد البشرية: نعمل على تحويل المراجعة إلى مهنة

أكد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الجاسر، أنه جارٍ العمل بشكل تكاملي مع عدة جهات لتحويل المراجعة إلى مهنة وليست ممارسة فقط، متوقعا ارتفاع نضج الممارسات في الموارد البشرية لدي المؤسسات الحكومية لمستويات عالية خلال سنوات قليلة.
وأضاف “الجاسر”، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية بالرياض، أن المملكة تتبع معايير دولية في إصدار أدلة المهن، وأن الوزارة تعمل مع الأحوال المدنية والجهات المعنية من أجل عدة أمور منها تخطيط القوى العاملة، والتأكد من أن هناك أوصافا وظيفية لدي الجهات.
وأضاف أن الوزارة حددت المخاطر في البيئة الداخلية والخارجية للوزارة، وخرجت بسجل يحتوي على ما يزيد على 300 خطر مرصود، وجرى تنسيقها بحسب الأولويات، وأصبح هذا السجل معتمدا داخليا، كما أصبح هو المرتكز الرئيسي لكونه دافعا لأعمال المراجعة الداخلية داخل الوزارة .
ونوه بتوقيع الوزارة اتفاقية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بقيمة 82 مليون ريال بهدف تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتدريب 7 آلاف مواطن ومواطنة على مهنة المراجعة الداخلية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن سوق المال في المملكة تعمل بكفاءة عالية مقارنة بالأسواق العالمية، مؤكدا أن الإفصاح والحوكمة من أهم استقلاليات المراجعة الداخلية على بيئة العمل.
ولفت إلى أن الإفصاح يجب أن يشمل كل ما يتم العمل به، كما يجب التركيز على الحوكمة والتوافق والمواءمة بين القرارات وبعضها البعض.
فيديو | مساعد وزير الموارد البشرية محمد الجاسر: المملكة تتبع معايير دولية في تصنيف الوظائف ومتطلباتها.. وقريبا تحويل المراجعة إلى مهنة وليست ممارسة#الإخبارية pic.twitter.com/N1tKFsdibN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2022
فيديو | مساعد وزير الموارد البشرية محمد الجاسر: وقعنا اتفاقية مع سدايا بقيمة 82 مليون ريال بهدف تعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي#الإخبارية pic.twitter.com/L1pzmeBrs1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2022
فيديو | رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: سوق المال السعودي يعمل بكفاءة عالية مقارنة بالأسواق العالمية#الإخبارية pic.twitter.com/AL6jhOUoHl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2022