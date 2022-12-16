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رياضة > جماهير السعودية الأكثر حصولاً على بطاقة “هيا” لحضور كأس العالم 2022
16/12/2022   3:17 م

جماهير السعودية الأكثر حصولاً على بطاقة “هيا” لحضور كأس العالم 2022

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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، عن الجماهير الأكثر حصولا على بطاقة هيا، لحضور منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو، إن جماهير المملكة العربية السعودية هي الأكثر حصولا على بطاقة هيا لحضور كأس العالم 2022.

واستهل المنتخب الوطني السعودي مشواره في مونديال قطر بفوز أمام نظيره الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف، قبل أن يُهزم بثنائية نظيفة مُغايرة لأحداث المباراة أمام نظيره البولندي ثم هُزم بهدفين مقابل هدف أمام نظيره المكسيكي. وفق “أخبار 24”.

جماهير السعودية الأكثر حصولاً على بطاقة “هيا” لحضور كأس العالم 2022

رياضة
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