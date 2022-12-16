“لؤلؤة الخليج”.. البحرين تحتفي بيومها الوطني الـ51

تحتفي مملكة البحرين اليوم الجمعة 16 ديسمبر بالذكرى الـ51 ليومها الوطني، والذي يوافق تاريخ استقلالها عن بريطانيا، وانضمامها للأمم المتحدة، كما يوافق الذكرى الـ23 لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
وشهدت مملكة البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نهضة شاملة اقتصادياً وتعليمياً وصحياً وتنموياً، كما أنها عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة بتأسيس بِنْية اقتصادية حديثة ومتنوعة.
ذكرى اليوم واختياره
ورغم توليه مقاليد الحكم يوم وفاة والده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، في 6 مارس 1999، فإن ملك البحرين آثر استمرار احتفال البلاد بعيدها الوطني يوم 16 ديسمبر الذي يصادف تولي والده السلطة عام 1961، ليؤرخ بالتاريخ نفسه ذكرى عيد الجلوس.
سياستها الخارجية
تعتمد السياسة الخارجية للبحرين على تأكيد سيادتها واستقلال ووحدة أراضيها وصيانة وحماية مصالحها، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات مع الدول والهيئات العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية.
علاقاتها السياسية مع المملكة
تشهد العلاقات بين البلدين قدرًا كبيرًا من التنسيق السياسي يصل لحد التطابق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية والذي يظهر جلياً في لقاءات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستويين العربي والإسلامي والدولي.
وتترجم العلاقات بين المملكة والبحرين المعنى الحقيقي للشراكة والتعاون بجميع المجالات، لينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، لا سيّما مع ما تمر به المنطقة من تحديات كبرى، وتقاطع للمصالح الدولية اقتصاديا وأمنيا.
الاستثمار والسياحة
يعد الاستثمار الأجنبي عنصرًا أساسيًا للبحرين، كخطة طويلة المدى لتحسين قدرتها التنافسية ومستوى المعيشة، كما تسعى للاستفادة من مقومات الجذب السياحي التاريخية والحديثة، لزيادة الناتج الوطني ودخل الأفراد وتنويع النشاط الاقتصادي.
الإسكان
عملت البحرين على توفير السكن الملائم لمواطنيها ببناء 8 مدن سكنية، منها مدن عيسى، وحمد، وزايد، وإنشاء 5 مدن أخرى هي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد، وشرق سترة، وضاحية الرملي، ما يشكل نموذجًا في التنمية الحضرية والعمرانية.
المرأة والشباب
أولت البحرين اهتمامًا خاصًا بتعليم المرأة ودعم دورها التنموي، فأنشأت المجلس الأعلى للمرأة، وعملت على دعم الشباب وتمكينهم وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية كثروة حقيقية للوطن وركيزة للبناء والأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.
الطاقة المتجددة
اهتمت البحرين بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وبتحقيق الاستغلال الأمثل لظروفها المناخية، ودعم حماية البيئة، كما انضمت للوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ تأسيسها عام 2009، وأنشأت وحدة للطاقة المستدامة عام 2013.
الصحة
احتل القطاع الصحي أهمية خاصة بإنشاء وتطوير مراكز ومستشفيات عديدة وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات، بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم.