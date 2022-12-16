مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات واستقرار معدل الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، ارتفاع الحالات الحرجة، وانخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، واستقرار معدل التعافي والوفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 40 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 5 حالات عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826450 إصابة بالفيروس.
ونبهت باستقرار معدل التعافي من الفيروس حيث سجلت 55 حالة مثل يوم أمس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813951 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة بتسجيل حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 40 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى استقرار معدل الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مثل يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9492 حالة وفاة.