نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات واستقرار معدل الوفيات
16/12/2022   3:15 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات واستقرار معدل الوفيات

+ = -
612

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، ارتفاع الحالات الحرجة، وانخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، واستقرار معدل التعافي والوفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 40 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 5 حالات عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826450 إصابة بالفيروس.

ونبهت باستقرار معدل التعافي من الفيروس حيث سجلت 55 حالة مثل يوم أمس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813951 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة بتسجيل حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 40 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى استقرار معدل الوفيات بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مثل يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9492 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات واستقرار معدل الوفيات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241570.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.