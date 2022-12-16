القيادة تهنئ ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الجمعة)، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما هنأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملك البحرين، بذكرى اليوم الوطني لبلاده، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.