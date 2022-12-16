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جديد المحليات > “ابن عويفي”: نشكر نادي الإبل على أشواط البداوة.. ونستهدف المركز الأول
16/12/2022   3:26 م

“ابن عويفي”: نشكر نادي الإبل على أشواط البداوة.. ونستهدف المركز الأول

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أحدثت أشواط البداوة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة؛ حراكًا تنافسيًّا واقتصاديًّا، بين المشاركين والمستثمرين في هذا القطاع.

وكذا فتْح آفاق جديدة لدى ملاك الإبل من أهل البادية إلى الدخول في هذه المنافسات المستحدثة، لكون هذا الشوط بمثابة مصدر للفرديات أمام المستثمرين للمشاركة بها في المنافسات الكبيرة بمهرجان المؤسس.

من جانبه قال مالك الإبل “النواهي” عبدالله بن عويفي، المشارك بمنقيته في لون الشقح البداوة: إن الشوط يعدّ من أقوى الأشواط التي أضافها نادي الإبل على المهرجان في نسخته السابعة، موضحًا أنه شوط داعم للاستثمار في الإبل، شاكرًا الشيخ فهد بن حثلين على استحداث هذا الشوط الداعم للأسواق وللملاك، وخصوصًا المشاركين لأول مرة. وفق “سبق”.

وأضاف “ابن عويفي”: أن المركز الأول محسوم أمره وبفارق عن جميع المشاركين، قبيل ساعات من إعلان النتائج، مؤكدًا أن أبناء بن عويفي لا يحضرون إلا لتحقيق المركز الأول. ومن المقرر أن تعلن النتائج في وقت لاحق من اليوم الخميس.

“ابن عويفي”: نشكر نادي الإبل على أشواط البداوة.. ونستهدف المركز الأول

جديد المحليات
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