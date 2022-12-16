البيوت والقصور الطينية بنجران.. لوحات فنية تنطق تراثاً وأصالة وجمالاً

تظل البيوت والقصور الطينية بقرى “الصُروف”، و”طيبة الاسم”، و”حمامة” بحي القابل بمدينة نجران، شواهد على التراث العمراني القديم، الذي يبعث الراحة النفسية في الزائرين.
وهذه المعالم التراثية ليست مجرد بيوت وقصور قديمة، ولكنها ترقى إلى لوحات فنية مطرزة بالتنظيم والأصالة والمتانة، تقودك إلى رحلة عبر الزمن، لتصل بك إلى مهد تراث عمراني بالمملكة يمتد إلى قرون، وظل صامدا لمئات السنين ضد تقلبات الطبيعة وتطور الحياة الاجتماعية.
والقرى الثلاث المتجاورة تحوي أكثر من 30 بيتاً وقصراً طينياً، وثلاث آبار مطوية قديمة تحمل أسماء القرى، مشكلةً لوحات فنية جمالية مع المزارع وأشجار النخيل، يتخللها روعة الترتيب الداخلي لهذه البيوت وتنظيمها بروح التصميم الخاص بها، حيث روعي عند البناء ما يمتاز به طراز البيوت من متانة.
فالحجرات قد قسمت داخلياً باتساع كبير، إذ يصل طولها إلى عشرة أمتار وعرضها لى ثلاثة أمتار تقريباً، مع ارتفاع يصل إلى أربعة أو خمسة أمتار، ولكل حجرة نوافذ قد يصل عددها إلى عشر نوافذ، وفتحات صغيرة أخرى تثقب في جدران الغرف السفلية التي تسمى “بايجة” من أجل دخول النور والهواء إليها.
ووفق أحمد مهدي أحد سكان تلك القرى، فإن وجدان النجراني ارتبط بالبيوت الطينية رغم تطور حياته الاجتماعية، لأنها بالنسبة إليه البيئة والإنسان والتاريخ والأمل، لذلك ظلت البيوت الطينية محافظاً عليها في القرى، حيث يعاد ترميمها بين فترة وأخرى على الرغم من دخول البناء المسلح والحديث للمنطقة من سنين بعيدة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد أحد سكان حي القابل، محمد بن عبدالله، حرصه على الاستقرار في القرى الريفية، لما تحتضنه من جمال طبيعي على وادي نجران وسط مزارع النخيل، ما أعطاها مناظر جمالية تبعث الراحة في النفوس، مبيناً أنه أعاد تأهيل وترميم البيت الطيني الذي يخص عائلته ليكون مجاوراً لبيته الحديث، من أجل أن يبقى شاهداً على حقبة زمنية مهمة في حياة الأجداد، ومعلماً تراثياً للأجيال القادمة.
وتحرص هيئة التراث بمنطقة نجران على المحافظة على التراث المعماري للمنطقة عبر تشجيع ملاك البيوت الطينية على إعادة ترميمها وتأهيلها، حيث يعود تاريخ بناء بعضها إلى أكثر من 350 عاماً، لتكون رافداً سياحياً يضاف للقرى التراثية الـ40 المسجلة بالهيئة، بوصفها أحد الشواهد الحضارية والتاريخية التي تمتد لمئات السنين ورافداً للاستثمار السياحي.