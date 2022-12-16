لأول مرة بالمملكة.. “ميتا” تطلق برنامجاً لدعم 20 ألف منشأة بالشراكة مع “الاتصالات”

أعلنت شركة “ميتا”، عن إطلاق برنامج “Meta Boost” لأول مرة في المملكة، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وهو برنامج عالمي يركز على التدريب والتمكين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وستعمل ميتا مع مختبرات أسترولابز، الجهة المسؤولة عن بناء بيئة تقنية لتمكين نمو الأفراد والشركات وقدرات الابتكار على المستوى الإقليمي، لدعم إدارة وتنفيذ ورش العمل التي يقدمها مدربون متخصصون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
ويهدف البرنامج، إلى دعم 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بالتعليم والتدريب على استخدام منتجات وأدوات ميتا لتسريع نمو أعمالهم عبر الإنترنت، ويسهم في زيادة إنتاجية المنشآت الصغيرة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
ويقدم برنامج “Meta Boost”، ورش عمل وجلسات تدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإشراف خبراء ميتا المعتمدين، حيث يعرضون قصص النجاح لتشجيع عدد أكبر من الشركات على التحول للرقمنة.
يُذكر أن البرنامج يحتوي أيضاً على مركز موارد وقناة مراقبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيوفران إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأدوات المجانية ومقاطع الفيديو التدريبية عند الطلب، إلى جانب مجموعة من أفضل إستراتيجيات التسويق الرقمي مباشرةً من خبراء ميتا. وفق “أخبار 24”.
وستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أيضًا على الدعم في كيفية تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والوصول إلى المزيد من العملاء وأفضل الطرق لتفعيل حملات التجارة الإلكترونية الناجحة.