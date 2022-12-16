بالفيديو والصور.. هاتريك تاليسكا في الرائد يقود النصر لتقاسُم صدارة مؤقتة

فاز فريق النصر برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الرائد مساء اليوم الجمعة ضِمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.
وتقدم نادي الرائد سريعًا بهدف بعد مرور (28) دقيقة عن طريق اللاعب ميتريتا قبل أن يعود النصر في الدقيقة 45+5 بهدف التعادل عن طريق فينسنت أبو بكر لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.
وعاد النصر في الشوط الثاني ليفوز بثلاثية سجلها لاعبه البرازيلي تاليسكا في الدقائق (61) و (73) من ركلة جزاء و (89).
ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 22 متقاسمًا الصدارة مع نادي الشباب المتبقي له مباراة الجولة التاسعة، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة (9) في المركز الحادي عشر.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ اللقاء بضغط من قِبل لاعبي النصر فأرسل لاعبه ماشاريبوف كرة عرضية في الدقيقة (4) حولها تاليسكا برأسه في يد حارس مرمى الرائد.
وسدد لاعب النصر فينسنت أبوبكر كرة في الدقيقة (15) تصدى لها حارس مرمى الرائد.
وكاد يتقدم الرائد بهدف عن طريق لاعبه كريم بركاوي ولكن تسديدته مرت بعيدة عن مرمى النصر في الدقيقة (22).
وسدد لاعب النصر لويس غوستافو كرة في الدقيقة (25) ولكنها ارتطمت بالدفاع.
وتقدم فريق الرائد بهدف سجله لاعبه ميتريتا في الدقيقة (28).
وأرسل لاعب النصر مشاريبوف كرة في الدقيقة (36) حولها زميله سامي النجعي برأسه ولكن تصدى لها حارس مرمى الرائد.
وعاد ماشاريبوف بعرضية أخرى في الدقيقة (39) ولكن حولها زميله عبدالإله العمري بعيدة عن المرمى.
وتعادل فريق النصر بهدف سجله لاعبه فينسنت أبوبكر في الدقيقة (45+5) بعد تمريرة وصلته من زميله عبدالإله العمري. وفق “أخبار 24”.
وبدأ الرائد الشوط الثاني من اللقاء بضغط فسدد لاعبه داميان كرة في الدقيقة (49) مرت بعيدة عن المرمى.
وردّ لاعب النصر تاليسكا بتسديدة في الدقيقة (55) ولكن تصدى لها حارس مرمى الرائد.
وتقدم نادي النصر بهدف في الدقيقة (61) بهدف سجله لاعبه تاليسكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وسدد لاعب النصر لويس غوستافو كرة في الدقيقة (67) ولكن مرت بعيدة عن المرمى.
واحتسب الحكم في الدقيقة (70) ركلة جزاء لصالح النصر بعد عرقلة لاعبه أيمن يحيى من قِبل لاعب الرائد كريم بركاوي.
وسجل النصر الهدف الثالث عن طريق لاعبه تاليسكا الذي سدد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة (73)
وسجل النصر الهدف الرابع بتسديدة من لاعبه تاليسكا في الدقيقة (89) سكنت شباك الرائد.
بهاتريك تاليسكا.. #النصر ينتصر على #الرائد برباعية 🟡🔥
📺 أهداف المباراة ⚽️#الرائد_النصر#SSC pic.twitter.com/V5bd4nm9f3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022