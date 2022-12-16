نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الثقافة يفتتح المركز الثقافي الجديد للوزارة “فناء الأول”
16/12/2022   10:47 م

وزير الثقافة يفتتح المركز الثقافي الجديد للوزارة “فناء الأول”

+ = -
300

افتتح وزير الثقافة الأمير بندر بن عبد الله بن فرحان، المركز الثقافي الجديد للوزارة “فناء الأول” في حي السفارات بالرياض، وذلك بحضور عدد من المثقفين والفنانين.

وأوضح الأمير بدر أن “فناء الأول” يمثل وجهة ثقافية وإبداعية وسيكون مركزاً للتبادل المعرفي بين الثقافات، ومقراً يحتضن مجتمعاً متنوعاً من المفكرين، والمبدعين، وأصحاب المواهب المختلفة.

وأشار إلى أن تأسيس المركز بدعمٍ من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لتحويله إلى فضاءٍ ثقافيٍّ يوفر مساحةً للتعبير الإبداعي والحوار بين الثقافات مع إسهامه في الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وإيجاد فرص للتبادل الثقافي العالمي.

ويعد “فناء الأول” مركزاً ثقافياً متكاملاً ومخصصاً لاحتضان المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب الإبداعية المتعددة، عبر المساحات المتنوعة التي يوفرها للمعارض الفنية وورش العمل والملتقيات الثقافية، فضلاً عن الفضاء الثقافي والمعرفي الذي سيُتيحه المركز لزواره من مختلف الشرائح.  وفق “أخبار 24”.

وسيكون المركز متاحاً أمام الجميع وبشكل مجاني، وذلك ضِمن جهود الوزارة لإيجاد فضاء ثقافي فعّال ومؤثر، ينعكس على نمط حياة أفراد المجتمع، ويمنحهم مكاناً ثالثاً يعيشون فيه الثقافة بكل تجلياتها الإبداعية.

8

8

وزير الثقافة يفتتح المركز الثقافي الجديد للوزارة “فناء الأول”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241629.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.