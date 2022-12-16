وزير الثقافة يفتتح المركز الثقافي الجديد للوزارة “فناء الأول”

افتتح وزير الثقافة الأمير بندر بن عبد الله بن فرحان، المركز الثقافي الجديد للوزارة “فناء الأول” في حي السفارات بالرياض، وذلك بحضور عدد من المثقفين والفنانين.
وأوضح الأمير بدر أن “فناء الأول” يمثل وجهة ثقافية وإبداعية وسيكون مركزاً للتبادل المعرفي بين الثقافات، ومقراً يحتضن مجتمعاً متنوعاً من المفكرين، والمبدعين، وأصحاب المواهب المختلفة.
وأشار إلى أن تأسيس المركز بدعمٍ من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لتحويله إلى فضاءٍ ثقافيٍّ يوفر مساحةً للتعبير الإبداعي والحوار بين الثقافات مع إسهامه في الارتقاء بالمشهد الثقافي والفني، وإيجاد فرص للتبادل الثقافي العالمي.
ويعد “فناء الأول” مركزاً ثقافياً متكاملاً ومخصصاً لاحتضان المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب الإبداعية المتعددة، عبر المساحات المتنوعة التي يوفرها للمعارض الفنية وورش العمل والملتقيات الثقافية، فضلاً عن الفضاء الثقافي والمعرفي الذي سيُتيحه المركز لزواره من مختلف الشرائح. وفق “أخبار 24”.
وسيكون المركز متاحاً أمام الجميع وبشكل مجاني، وذلك ضِمن جهود الوزارة لإيجاد فضاء ثقافي فعّال ومؤثر، ينعكس على نمط حياة أفراد المجتمع، ويمنحهم مكاناً ثالثاً يعيشون فيه الثقافة بكل تجلياتها الإبداعية.