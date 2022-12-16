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جديد المحليات > مواطن يحصل على براءة اختراع في الأمن السيبراني من الولايات المتحدة
16/12/2022   10:48 م

مواطن يحصل على براءة اختراع في الأمن السيبراني من الولايات المتحدة

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حصل الدكتور فريح بن نائف العنزي، على براءة اختراع في مجال الأمن السيبراني من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

ومُنح العنزي براءة الاختراع، نظير بناء منهجية إحصائية لقياس موثوقية شبكات الكمبيوتر التي اعتمدت على استخدام معلومات الثغرات الأمنية لأجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة.

وأوضح الدكتور العنزي أن المنهجية كانت أحد أهم مخرجات رسالة الدكتوراه من جامعة جنوب فلوريدا الأمريكية، وسُجلت باسمه وباسم المشرف على الأطروحة.

وأضاف أنه يمكن من خلال براءة الاختراع تحديد التفاعل بين الثغرات الأمنية والمتغيرات الفردية أو عوامل الخطر التي تقود الحد الأدنى من بيانات الخطوات اللازمة لاختراق الشبكات.

براءة اختراع

وفق “أخبار 24”.

مواطن يحصل على براءة اختراع في الأمن السيبراني من الولايات المتحدة

جديد المحليات
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