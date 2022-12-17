بالفيديو والصور.. الهلال يهزم الباطن بثلاثية ويضيق الخناق على النصر في صدارة الدوري

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على نظيره الباطن، مساء اليوم الجمعة، بنيتجة 3-1، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل الهلال الهدف الأول في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، قبل أن يتعادل يوسف فواز للباطن في الدقيقة 62.
وعاد الهلال ليتقدم مجددا في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب إيغالو، الذي حول عرضية أرضية بلمسة رائعة لداخل شباك الباطن، ليختتم كاريلو الأهداف في الدقيقة 90+2.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
ودخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:
” عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، أندر كويلار، محمد كنو، ماتيوس بيريرا، موسى ماريغا، أوديون إيغالو”.
وجاء تشكيل الباطن على النحو التالي:
“مارتن كمبانيا، موريسيو أنطونيو، بسام ناجي، يوسف المزيريب، بدر ناصر، طارق مداد، عبدالرحمن أنور، عبدالرحمن سعد، يوسف فواز، محمد فريح”.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال جانغ هيون سو في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 16 حرم حارس الباطن مارتن كامبانيا فريق الهلال من تسجيل الهدف الأول، بعد تسديدة رائعة من محمد كنو تصدى لها الحارس وأبعدها لركلة ركنية.
وتلقى لاعب الهلال سعود عبدالحميد بطاقة صفراء في الدقيقة 21.
وتصدى الحارس كامبانيا لهدف محقق للهلال في الدقيقة 22، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها كاريلو بتسديدة صاروخية لكن الحارس تصدى لها ببراعة.
واحتسب حَكَمُ اللقاء ركلة جزاء لصالح الهلال في الدقيقة 45+9، لكن المهاجم أوديون إيغالو أهدرها وحرم فريقه من هدف التقدم.
وترجم الهلال خطورته لهدف أول في الدقيقة 48، عن طريق اللاعب جامغ هيون سو مستغلا عرضية حولها برأسه لداخل الشباك. وفق “أخبار 24”.
وأدرك فريق الباطن التعادل في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب يوسف فواز، مستغلا تمريرة سحرية داخل منطقة جزاء الهلال.
وقرر المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز الدفع بالثنائي صالح الشهري ولوسيانو فييتو في الدقيقة 68 بدلا من موسى ماريغا وماتيوس بيريرا.
وتمكن اللاعب النيجيري أوديون إيغالو من إحراز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 79، مستغلا عرضية أرضية ليحولها بلمسة رائعة لداخل الشباك.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال في الدقيقة 87 ليهدرها صالح الشهري، قبل أن يسجل كاريلو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90+2.
هدددددف!⚽️
رأسية جانغ هيون سو تمنح #الهلال أول الأهداف 🔥
الهلال 1 × 0 الباطن#الهلال_الباطن#SSC pic.twitter.com/kIre1EclQy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022
تيكي تاكا سماوية 😎
هدف رائع عن طريق يوسف فواز 🤩#الهلال_الباطن pic.twitter.com/jpob8U1L7K
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
بلمسة رائعة ، #ايغالو يُسجل الهدف الثاني لـ #الهلال #الهلال_الباطن#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/pV2KJiD8aZ
— رياضة سكوب (@RiyadahScoop) December 16, 2022
هدددددف!⚽️
كاريلو يضيف للهلال ثالث الأهداف 🔥⚽️
الهلال 3 × 1 الباطن#الهلال_الباطن#SSC pic.twitter.com/4TUhm3qYym
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 16, 2022