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رياضة > مدرب الرائد يُعلق على خسارته أمام النصر برباعية
17/12/2022   8:51 ص

مدرب الرائد يُعلق على خسارته أمام النصر برباعية

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علق المدير الفني للرائد ، الروماني ماريوس سوموديكا، على خسارة فريقه أمام النصر بنتيجة 1-4 أمام النصر في دوري روشن.

وقال ساموديكا في تصريحات بعد المباراة:” الرائد افتقاد فريقه لخمس من عناصره الأساسية، الأمر الذي تسبب في خسارتنا”.

وردا على غياب عبدالمحسن القحطاني وعبدالملك الشمري عن قائمة الفريق أمام النصر علق قائلا: “أسألو الإدارة عن سبب عدم تواجدهما..هنالك مطبخ داخلي بيني وبين لاعبي فريقي لن أتكلم عنه”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح، أن الرائد خاض المباراة بقائمة بها حارسين وثلاث لاعبين من فئة الشباب مؤكدا ان فريقه لعب مباراة جيدة مع فريق قوي ويملك مدرب جيد.

وأشار إلى أن الرائد كان الأفضل إلى أن أتى الخطأ وسجل النصر الهدف الأول.

مدرب الرائد يُعلق على خسارته أمام النصر برباعية

رياضة
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