اتحاد الكرة يفكر في نقل مباراة النصر والعدالة إلى هذا الملعب

كشفت تقارير صحفية عن وجود اتجاه داخل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل مباراة النصر والعدالة، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين من ملعب مرسول بارك إلى ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.
ويأتي هذا القرار، نظراً لانشغال ملعب مرسول بارك بفعاليات عدة خلال الفترة الحالية والمقبلة، إضافة إلى انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد خلال اليوم ذاته بمباراة الهلال والاتفاق ضمن البطولة نفسها.
وفاز فريق النصر برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الرائد مساء الجمعة ضِمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن. وفق “أخبار 24”.
ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 22 متقاسمًا الصدارة مع نادي الشباب المتبقي له مباراة الجولة التاسعة، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة (9) في المركز الحادي عشر.