في ثاني أيام “قفز السعودية”.. الراجحي يخطف شوط كأس العالم

توج منذر بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية، الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بلقب شوط “جولتين” لفئة الخمس نجوم (ارتفاع 155 متر) الشوط المؤهل إلى كأس العالم في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني والأخير من بطولة قفز السعودية في نسختها الثانية، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الراجحي في خطف اللقب بعد أنهى الشوط بزمن وقدره 45.20 ثانية، وحل الفارس الياباني مايك كاواي ثانيا (47.63 ثانية)، وجاءت الفارسة الأردنية ميسم بشارات ثالثاً (55.65 ثانية).
كما نجح الفارس الإماراتي محمد الهاجري في خطف لقب الشوط الثاني لفئة الخمس نجوم السرعة “ضد الزمن” وبارتفاع 145 متر، بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 59.79 ثانية، وحل ثانياً الفارس مشاري الحربي (63.72 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس عبد الله الشربتلي (64.29 ثانية).
وكان اليوم الثاني قد انطلق صباحاً بشوط “جولتين مميزتين” لفئة النجمة الواحدة، وظفر بالمركز الأول الفارس سلطان العازمي بعد أن قطع مسافته بزمن وقدره 34.26 ثانية، وحل ثانياً الفارس سالم بالحارث (34.34 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس البحريني سامي غزوان (34.35 ثانية). وفق “أخبار 24”.
وفي الشوط الثاني “جولة وجولة تمايز” لفئة النجمة الواحدة، حقق لقبه الفارس عبد الله الشربتلي بعد أن قطع مسافته بزمن وقدره 34.24 ثانية، وحل ثانياً الفارس المصري محمد زيادة (37.38 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس كمال باحمدان (37.66 ثانية).