لاعب الباطن: الحكم أخبرنا بتعطل تقنية الفيديو.. واحتسب ركلة جزاء معتمدًا على تقديره الشخصي

أكد لاعب الباطن محمد ناجي، أن حكم المباراة استدعى قائدي الفريقين (كمابانيا والمعيوف) وأخبرهما بأن تقنية حكم الفيديو المساعد متعطلة، مشيرًا إلى أن الحكم اعتمد ركلة الجزاء بناءّ على تقديره الشخصي.
وقال ناجي في تصريحات بعد المباراة، إنه متعجب من تصرف الحكم باحتساب ركلة الجزاء.
وأوضح، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام فريق كبير، واستطاع أن يغير الصورة المهزوزة التي ظهرنا بها في الجولات الماضية.
وحقق فريق الهلال فوزًا غاليًا على نظيره الباطن، مساء الجمعة، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الأخير.