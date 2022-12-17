“دياز”: سبب ضياع ركلتَي الجزاء أمام الباطن التوتر

علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، على فوز فريقه أمام الباطن بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “ضياع ركلتي الجزاء سببه ربما التوتر، نحن نتدرب باستمرار عليها، لكن لم يوفَّق إيغالو وصالح في تسجيلهما”.
وأضاف: “لم نقدم مستوانا الطبيعي، مررنا بفترة توقف طويلة، أيضا نفتقد لجهود بعض اللاعبين الغائبين بداعي الإصابة، إذا اكتملت المجموعة فسيكون ظهورنا مغايراً”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “أتفهم أن جماهير الهلال ليست راضية عن الأداء، لكن أعدهم أن يكون المستوى أفضل مستقبلاً”.
وأتم: “حاولنا في الشوط الأول أن نكون أكثر فعالية في الشق الهجومي، لكننا افتقدنا التنظيم، في الشوط الثاني تمكنا من استعادة وضعنا الطبيعي وحققنا انتصاراً مستحقاً”.