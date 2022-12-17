نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “دياز”: سبب ضياع ركلتَي الجزاء أمام الباطن التوتر
17/12/2022   8:51 ص

“دياز”: سبب ضياع ركلتَي الجزاء أمام الباطن التوتر

+ = -
443

علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، على فوز فريقه أمام الباطن بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “ضياع ركلتي الجزاء سببه ربما التوتر، نحن نتدرب باستمرار عليها، لكن لم يوفَّق إيغالو وصالح في تسجيلهما”.

وأضاف: “لم نقدم مستوانا الطبيعي، مررنا بفترة توقف طويلة، أيضا نفتقد لجهود بعض اللاعبين الغائبين بداعي الإصابة، إذا اكتملت المجموعة فسيكون ظهورنا مغايراً”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “أتفهم أن جماهير الهلال ليست راضية عن الأداء، لكن أعدهم أن يكون المستوى أفضل مستقبلاً”.

وأتم: “حاولنا في الشوط الأول أن نكون أكثر فعالية في الشق الهجومي، لكننا افتقدنا التنظيم، في الشوط الثاني تمكنا من استعادة وضعنا الطبيعي وحققنا انتصاراً مستحقاً”.

“دياز”: سبب ضياع ركلتَي الجزاء أمام الباطن التوتر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241661.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.