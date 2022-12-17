“إنفانتينو” يجري جولة تفقدية مع “الفيصل” في البيت السعودي في الدوحة

أجرى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، جولة مع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في البيت السعودي في الدوحة.
واحتفى وزير الرياضة، بعدد من مسؤولي الاتحادات الرياضية الدولية لكرة القدم، ومسؤولين قطريين، اليوم الجمعة، في منطقة “البيت السعودي”، التي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في كورنيش الدوحة، تزامناً مع منافسات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.
وحضر حفلَ العشاء في البيت السعودي، رئيسُ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وجوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وأحمد فهد الأحمد الصباح، وصلاح بن غانم العلي؛ وزير الرياضة والشباب في قطر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر تشيفرين، وعدد من القيادات الرياضية العالمية، والذين أشادوا بما شاهدوه من فعاليات تثري تجربة المشجعين من شتى الجنسيات. وفق “أخبار 24”.
وأجرى ضيوف البيت السعودي جولة، تعرفوا فيها على ما يقدمه البيت من فعاليات، تتجاوز 21 فعالية في 10 أجنحة، حيث يقدّم البيت السعودي تجربة متكاملة للمشجعين، ذات أبعادٍ ثقافية واجتماعية وسياحية وترفيهية، تُبرز ثقافة السعوديين وتراثهم وشغفهم الكروي.