لإنتاج تقاوٍ عالية الجودة.. “البيئة” توقّع اتفاقياتٍ مع مزارعي الباحة

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اتفاقياتٍ مع عددٍ من المزارعين بمنطقة الباحة؛ بهدف تعزيز وتنمية قدراتهم على إنتاج تقاوٍ عالية الجودة من الأصناف المحلية ذات الميز النسبية بالمنطقة.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد الزهراني، إن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز إنتاج أفضل أنواع البذور والتقاوي المناسبة للمنطقة؛ مثل الرمان، واللوز، والمشمش، والعنب، وغيرها، حتى تعود عليهم بفوائد اقتصادية.
وأبان أن منطقة الباحة تتميز بتنوع التضاريس والمناخ، مما أكسبها مقومات أساسية للزراعة، تتمثل في خصوبة التربة وتوفر المياه؛ الأمر الذي يجعلها تسهم بشكلٍ كبير في تطوير القطاع الزراعي، وخلق فرص لإنتاج العديد من المحاصيل المحلية الواعدة وجعلها ذات ميز نسبية للمنطقة.
من جهته، أوضح مدير مركز البذور والتقاوي بالوزارة الدكتور ناصر المري، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن دور المركز في تعزيز قدرات المزارعين، وتفعيل العديد من الشراكات معهم، وتقديم الدعم الفني لهم ل رفع الكفاءة الفنية.
وفق “أخبار 24”.