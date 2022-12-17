معركة البحث عن المركز الثالث.. حقائق وأرقام قبل مواجهة كرواتيا والمغرب

سيكون استاد خليفة الدولي، مساء اليوم السبت، مسرحاً لمواجهة المنتخبين المغربي والكرواتي، في كأس العالم FIFA قطر 2022، في مباراة تحديد المركز الثالث للمونديال.
ولن يجد المنتخب المغربي فرصة أثمن من مباراة الغد ليودّع جماهيره بأفضل طريقة يخلّد بها اسمه في سجلات حملة الأوسمة الملونة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد انحصار وسامي الذهب والفضة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي النسخة 22 للمونديال.
وتمثل المباراة قيمة كبيرة للمنتخب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه ونتائجه في البطولة بعد أن نافس على الوصول للنهائي بكل قوة وخذلته الخبرة أمام “حامل اللقب” منتخب فرنسا، فخسر الوصول للنهائي، غير أنه لم يخسر فرصة انتزاع المركز الثالث من أجل تشريف العرب وقارة إفريقيا.
ويتطلع المنتخب المغربي لتحقيق الانتصار وإسدال الستار على المسيرة الناجحة التي سطّر خلالها تاريخاً مشرفاً، وفتح الباب على مصراعيه للمنتخبات العربية أمام عمالقة كرة القدم العالمية في التحديات القادمة، بعد أن أثبت عملياً أن العبرة بالعطاء ولا مكان في ساحة النصر إلا لأصحاب الإرادة القوية.
بطاقة المباراة
الموعد: السبت 17 الساعة 6 مساء بتوقيت المملكة.
المكان: استاد خليفة الدولي في الريان
السعة : 45875 مشجعا
حقائق وأهم الإحصاءات
– أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل لقبل نهائي كأس العالم قبل أن يخسر 2-صفر أمام فرنسا. كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي يقود فريقا لمراحل خروج المغلوب في النهائيات.
– ستكون هذه المواجهة الثانية بين كرواتيا والمغرب في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث انتهت مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بالتعادل السلبي، ولم تسدد كرواتيا إلا 5 تسديدات فقط وهي حصيلتها الأقل في مباراة بكأس العالم.
– سبق لكرواتيا وصيفة بطل النسخة الماضية خوض مباراة المركز الثالث مرة واحدة من قبل. ففي نسخة 1998 فازت كرواتيا على منتخب هولندا 2-1 لتحصل على المركز الثالث.
– حافظت كرواتيا على نظافة شباكها في مواجهاتها الـ 3 السابقة ضد المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، حيث فازت على الكاميرون 4-0 في 2014، وعلى نيجيريا 2-0 في 2018، قبل أن تتعادل مع المغرب سلبيًّا في النسخة الحالية.
– لم يذهب لقاء تحديد المركز الثالث في النسخ الـ 19 السابقة من كأس العالم أبدًّا إلى ركلات الترجيح، فيما كان لقاء فرنسا أمام بلجيكا في 1986 اللقاء الوحيد الذي وصل للأشواط الإضافية.
كما حققت منتخبات أوروبا الفوز في هذه المباراة في آخر 10 نسخ من البطولة وذلك منذ فوز البرازيل على إيطاليا 2-1 في نسخة 1978.
– استقبلت كرواتيا في هزيمتها أمام الأرجنتين 3-0 في نصف النهائي نفس عدد الأهداف الذي تلقته في أول 5 لقاءات لها في هذه النسخة من كأس العالم، كما استقبلت العدد الأكبر من التسديدات مقارنةً بأي منتخب آخر في البطولة (75).
– استقبل المغرب في هزيمته 2-0 ضد فرنسا في نصف النهائي أهدافًا أكثر مما استقبله في مبارياته الـ 5 السابقة في هذه النسخة من كأس العالم (1)، وما زالت الفرصة مواتية له ليصبح ثامن منتخب يحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم بعد هولندا (1974)، إيطاليا (1990)، البرازيل (1994)، فرنسا (1998)، إيطاليا (2006) و إسبانيا (2010).
– يواجه منتخب أسود الأطلس نقصا في خط الدفاع بعد خسارة جهود رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراي خلال مباراة قبل النهائي.
– خاض لوكا مودريتش صاحب الـ 37 عامًا مباريات كرواتيا الـ6 في كأس العالم الحالية، فقط الحارسان بيتر شيلتون (1990) و دينو زوف (1982) لعبا مباريات أكثر في كأس العالم بعمر +37 عامًا (كلاهما 7 مباريات).
– سجل إيفان بيريسيتش 6 أهداف لكرواتيا في كأس العالم، هدف واحد فقط يفصله عن أن يصبح الهداف التاريخي للمنتخب في المسابقة متجاوزًا دافور سوكر. وفق “أخبار 24”.
– أكمل المغربي عز الدين أوناحي 77% من محاولات المراوغة في كأس العالم الحالية (10/13)، وهي النسبة الأعلى للاعب حاول المراوغة 10 مرات على الأقل.
المواجهات السابقة
– التقى المنتخبان المغربي والكرواتي مرتين فقط من بينهما المواجهة التي جمعت بينهما في دور المجموعات في البطولة الحالية.
والمواجهة الوحيدة الأخرى قبل كأس العالم كانت في 1996 في قبل نهائي كأس الملك الحسن الثاني الدولية وانتهت بالتعادل 2-2 قبل فوز كرواتيا 7-6 بركلات الترجيح.