“الركراكي” يُعلن تشكيل منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا

أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الكرواتي، اليوم (السبت)، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022.
وجاء تشكيل المغرب الأساسي لمباراة كرواتيا كالتالي: ياسين بونو، أشرف حكيمي، جواد الياميق، أشرف داري، يحيى عطية الله، بلال الخنوس، سفيان بوفال، سفيان أمرابط، حكيم زياش، عبد الحميد الصابيري، يوسف النصيري.
وشهد التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب غياب عناصر كانت بارزة به في المباريات الماضية مثل: رومان سايف ونايف أكرد ونصير مزراوي. وفق “أخبار 24”.