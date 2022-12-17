باتيستوتا: كل الظروف مواتية لنُتوَّج بالمونديال.. وميسي بشر وليس فضائيًا

قال أحد نجوم الكرة الأرجنتينية، باتيستوتا: إن كل الظروف مواتية ليُتوَّج فريق بلاده بالنسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022.
وردّ باتيستوتا، عبر تصريحات لصحيفة “كلارين” الأرجنتينية على تحطيم ميسي لرقمه القياسي في التسجيل بكأس العالم بقوله :”هذا لم يؤلمني على الإطلاق لأنني استمتعت به عندما كنت أحمله.. ليو يستحق هذا.. إذا كان هناك شخص يستحق هذا فهو ميسي”.
وتابع النجم الأرجنتيني السابق: “توقعت أن يكون ميسي أكثر هدوءاً في المباريات ولكنه يلعب وكأنه يبلغ 20 عامًا، هذا لأنه متعطش للفوز وهو متواجد هنا للفوز بكأس العالم.. هذا ما تحتاجه كرة القدم، هذا ما ينشره ليو للفريق كله”.
وأتم باتيستوتا تصريحاته بقوله: “ميسي ليس فضائيًا، هو بشر يلعب كرة القدم بشكل أفضل من أي شخص آخر، عندما يتخطاك ميسي، لا يمكنك أن تتألم، إنه فقط يمنحك السرور”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الفرنسي، يوم غد الأحد، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022.