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جديد المحليات > بالفيديو.. سفير فرنسا بالمملكة: هكذا تعلمت “العربية”.. وهذه نصيحتي للراغبين في تعلمها
17/12/2022   5:02 م

بالفيديو.. سفير فرنسا بالمملكة: هكذا تعلمت “العربية”.. وهذه نصيحتي للراغبين في تعلمها

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كشف السفير الفرنسي بالمملكة، لودفيك بويل، عن علاقته باللغة العربية وعشقه لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضح لودفيك أنه تعرف على اللغة العربية خلال المرحلة الجامعية، ثم بدأ في تعلمها من خلال المعهد الفرنسي للدراسات العربية بالقاهرة خلال تسعينات القرن الماضي.

وأشار إلى أن إتقانه للغة العربية وعمله في وزارة الخارجية الفرنسية رشحاه للعمل في العديد من البلدان العربية، منها العراق وسوريا والكويت والإمارات وفلسطين وأخيرًا السعودية. وفق “أخبار 24”.

ونصح من يريدون تعلم العربية بأن يستمعوا إليها جيدًا عبر الإذاعة أو القنوات الفضائية، وكذلك مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الشعر وأيضًا قراءة الكتب، لافتًا إلى أن تعلم لغة البلد الذي تعمل فيه، دليل على احترامك لثقافة تلك الشعوب.

بالفيديو.. سفير فرنسا بالمملكة: هكذا تعلمت “العربية”.. وهذه نصيحتي للراغبين في تعلمها

جديد المحليات
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