مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع الوفيات والحالات الحرجة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة ونسب التعافي المسجلة بفيروس “كورونا”، وارتفاع والوفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 12 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826478 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض معدل التعافي من الفيروس بتسجيل 41 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813992 حالة، فيما تم تسجيل دخول حالتين جديدتين إلى العناية المركزة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 42 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع طفيف في الوفيات بتسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9494 حالة وفاة.