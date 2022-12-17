إطلاق فعاليات الاستوديو المفتوح لعشاق الفن والزوار بالعلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا إطلاق فعاليات الاستوديو المفتوح لعشاق الفن والزوار وأهالي العلا للاطلاع على أعمال الفنانين المشاركين في برنامج إقامة العلا الفنية الذي امتد إلى 12 أسبوعاً.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج شارك فيه 6 من الفنانين من داخل المملكة وخارجها، هم، أوغسطين باريديس من الفلبين، ومحمد كيليتو من المغرب، و سابين ميرليس من فرنسا، والدكتورة عفراء عتيق من الإمارات، ومحمد الفراج ودانية الصالح من السعودية.
واجتمع الفنانون معاً لعرض مختلف إنتاجهم الإبداعي في الاستوديو المفتوح والمخصص لعرض نتائج البرنامج، والتي تشمل الشعر والرسم وفنون النحت والتصوير الفوتوغرافي والوثائقي والتمثيل والفنون الرقمية.
واندمج وتفاعل الفنانون على مدار البرنامج بشكل مباشر مع المؤرخين وعلماء الآثار والخبراء في مجالات الزراعة والحياة البرية وغيرهم من مختلف التخصصات داخل المجتمع المحلي لتبادل الأفكار لإنتاج أعمال فنية مستمدة من طبيعة المكان تهدف إلى إثراء المتحف الحي والطبيعي للعلا.
وقدم الفنانون والفنانات أفكارهم وخبراتهم لأهالي العلا، من خلال برامج عامة مقدمة من البرنامج ضمت ورش عمل ومناقشات فكرية وقراءات وعروض أفلام ومجموعة من الأنشطة المختلفة.
وتستمر فعالية الاستوديو المفتوح لمدة يومين في فندق مبيتي، حيث سيتمكن الزوار من مقابلة الفنانين وزيارة استوديوهاتهم الخاصة والانغماس في مشاهدة نتاج أعمال وتجارب فنية استغرقت ثلاثة أشهر.
ويمكن للزوار أيضاً تجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة، تتضمن زيارات الاستوديو وجولات إرشادية، وعروضاً يقدمها كل من الدكتورة عفراء عتيق وأوغسطين باريديس، ومناقشات مع محمد الفراج ومحمد كيليتو وسابين ميرليس.
وستقام حلقة نقاشية في 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة الفنانين الستة. يتبعها حفل ختامي للاحتفاء بالمجتمع الإبداعي الذي تشكل على مدار فترة برنامج الإقامة الفنية، حيث تُعد فعالية الاستوديو المفتوح فرصة رائعة لاكتشاف كيف يعكس المقيمون المدعوون مكانة الفنان في برامج التطوير الأثرية الضخمة، وطرقهم الخاصة في كيفية دمج رؤاهم ووجهات نظرهم في إكمال هذه المشاريع الطموحة.
وفق “أخبار 24”.