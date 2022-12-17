إيميليانو مارتينيز: ميسي يعيش أياماً سعيدة.. والأرجنتين مرت بأحداث مُتقلبة في البطولة

قال حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، إن فريقه مرّ بأحداث مُتقلبة منذ الخسارة أمام المنتخب الوطني السعودي ثم الانتصار أمام بولندا والمكسيك واللجوء لركلات الترجيح أمام هولندا في مباراة كبيرة.
وأضاف إيميليانو مارتينيز، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراتهم أمام فرنسا، الذي عُقد اليوم السبت: “ميسي يعيش أياما سعيدة كأي مواطن أرجنتيني، هو مُلهم لنا، ونطمح جميعاً لتحقيق اللقب، تحليل أداء الخصم وخاصة المهاجمين ولمساتهم الأخيرة جزء من عملنا قبل كل مباراة مع الجهاز الفني”.
وأتم حارس مرمى منتخب الأرجنتين تصريحاته بقوله: “في 2014 كنت في حفلة شواء مع أصدقائي وأشاهد نهائي البطولة، كانت ليلة حزينة لنا بعد الخسارة، لذلك أُدرك شعور الجماهير، ونتأمل أن نعيش الفرحة غداً”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الفرنسي، يوم غد الأحد، في نهائي النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022.