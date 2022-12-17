“الموارد البشرية”: سريان قرار توطين أنشطة البريد ونقل الطرود اعتباراً من اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (السبت)، بدء تطبيق قرار توطين “أنشطة البريد ونقل الطرود” في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من اليوم؛ وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه الأنشطة.
ويشمل القرار في مرحلته الأولى، توطين 14 نشاطاً من أنشطة البريد بنسبة 100%، مع استثناء مهن عامل نظافة، وعامل شحن وتفريغ.
ويستهدف القرار توطين خدمات البريد ونقل الطرود، وما تتضمنه من وظائف تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، ونقل الطرود (محلي ودولي)، ونقل الطرود (محلي)، وأنشطة البريد السريع، وأنشطة نقل البريد والطرود بالحقيبة، واستلام وتسلم ونقل البعثات والطرود البريدية، وتقديم خدمات إدارة الغرف البريدية.
كما يستهدف أنشطة تقديم خدمات المعالجة والتخزين للمبعوثات والطرود البريدية وإعادة توزيعها، وتقديم الخدمات اللوجستية البريدية، وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، وأنشطة خدمات البريد الخاصة وإيصال المعاملات، بالإضافة إلى أنشطة البريد العادي والممتاز، وأنشطة البريد الأخرى.
وكان القرار الصادر سابقاً قد شمل توطين مهن “الرؤساء التنفيذيين بنسبة 100%”، و”وظائف المستوى الأول للإدارة العليا بنسبة 60%، والتي تدخل حيز التنفيذ في 9 / 10 / 1444هـ، فيما تشمل في المرحلة الثانية توطين وظائف “المستوى الثاني للإدارة العليا بنسبة 70%، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 16 / 3 / 1445هـ. وفق “أخبار 24”.
وتعهدت الوزارة بتقديم حزمة من المحفزات والدعم، تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص؛ لمساعدتها في توظيف السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً، يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة التقيد بتطبيق أحكام القرار، تلافياً للعقوبات النظامية.