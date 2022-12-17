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جديد المحليات > مسؤول بالأرصاد يتوقع تعرض جدة لأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدى يومين
17/12/2022   11:54 م

مسؤول بالأرصاد يتوقع تعرض جدة لأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدى يومين

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كشف مدير توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد حمزة كومي، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن محافظة جدة موعودة خلال يومي الخميس والجمعة القادمين بأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأكد “كومي” لـ”أخبار 24″، أن الحالة المطرية على جدة ستكون أقل من الحالة التي شهدتها في 24 نوفمبر الماضي، وأن كتلة هوائية باردة ستتبع هذه الحالة المطرية، وستؤدي بمشيئة الله إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وأوضح أن معظم حالات الأمطار على جدة تكون في فصلي الخريف والشتاء؛ بسبب التقاء كتلتين هوائيتين مختلفتين في العناصر الجوية؛ ما يتسبب بتجمع الرياح في البحر الأحمر؛ لتتكون بعدها السحب الممطرة من البحر فتتجه شرقاً إلى الساحل.

مسؤول بالأرصاد يتوقع تعرض جدة لأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدى يومين

جديد المحليات
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