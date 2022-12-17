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جديد المحليات > صلاحيتها تصل لسنة.. هذه مزايا التأشيرة الشخصية لدعوة الأصدقاء لأداء العمرة
17/12/2022   11:53 م

صلاحيتها تصل لسنة.. هذه مزايا التأشيرة الشخصية لدعوة الأصدقاء لأداء العمرة

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم (السبت)، المميزات التي توفرها “التأشيرة الشخصية”، التي تُمكن المواطنين من دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة.

وتكمن مزايا التأشيرة في إمكانية تقديم أكثر من طلب لعدة ضيوف في نفس الوقت، ودخول المملكة لعدة مرات أو لمرة واحدة، وإصدارها لسفرة واحدة أو متعددة، فضلًا عن أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والمواقع الدينية والمعالم التاريخية، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن المملكة. وفق “أخبار 24”.

وتمتد صلاحية “التأشيرة الشخصية” المخصَّصة لسفرة واحدة حتى 90 يومًا، بمدة مماثلة للإقامة، فيما تكون صلاحية التأشيرة متعددة السفرات 365 يوماً، بمدة إقامة 90 يومًا.

وللتقديم على التأشيرة عبر هذا الرابط.

صلاحيتها تصل لسنة.. هذه مزايا التأشيرة الشخصية لدعوة الأصدقاء لأداء العمرة

جديد المحليات
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