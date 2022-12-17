بالفيديو والصور.. كرواتيا تقتنص برونزية كأس العالم 2022 بثنائية في مرمى المغرب

حصد المنتخب الكرواتي الميدالية البرونزية للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 على حساب نظيره المغربي.
وفاز المنتخب الكرواتي بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته، مساء اليوم السبت، بنظيره المغربي في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الحالية من كأس العالم.
وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف بعد مرور (7) دقائق عن طريق لاعبه يوشكو جفارديول، قبل أن يتعادل المنتخب المغربي بهدف في الدقيقة (9) عن طريق لاعبه أشرف داري، ثم عاد المنتخب الكرواتي للتسجيل مرة أخرى بهدف في الدقيقة (42).
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
بدأت المباراة بسيطرة متبادلة من قِبل المنتخبين أسفرت عن هدفين في أول 10 دقائق، المنتخب الكرواتي تقدم بهدف في الدقيقة (7) عن طريق لاعبه يوشكو جفارديول فيما سجّل للمغرب لاعبه أشرف داري في الدقيقة (9).
وكاد المنتخب الكرواتي يُسجل الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة (17) ولكن تصدى حارس مرمى المغرب ياسين بونو لتسديدة كراماريتش.
وواصل المنتخب الكرواتي الضغط فوصلت كرة عرضية للاعبه أورسيتش حولها برأسه أعلى مرمى منتخب المغرب في الدقيقة (21).
وردّ لاعب منتخب كرواتيا مودريتش بتسديدة خطيرة في الدقيقة (24) وتصدى لها حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو.
وأرسل لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة (29) ولكن لم يلحق بها زميله يوسف نصيري ليُسكنها الشباك. وفق “أخبار 24”.
وسدد لاعب منتخب المغرب بوفال كرة قوية في الدقيقة (32) ولكنها مرت خارج المرمى.
وكاد يُسجل المنتخب المغربي الهدف الثاني عن طريق لاعبه يوسف النصيري في الدقيقة (37) ولكن رأسيته مرت بجانب المرمى.
وسدد لاعب منتخب المغرب حكيم زياش كرة قوية مرت بجوار مرمى كرواتيا في الدقيقة (40).
وسجل المنتخب الكرواتي الهدف الثاني عن طريق تسديدة من لاعبه أورسيتش في الدقيقة (44).
ونجح بونو في إنقاذ فرصة هدف للاعب منتخب كرواتيا ليفايا في الدقيقة (45+1).
المنتخب الكرواتي يفتتح التسجيل برأسية يوسكو غفارديول
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2022
المميز بونو يتألق في صد كرة لوكا مودريتش المخادعة!
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2022
أورسيتش يسجل الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا بتصويبة رائعة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2022