سكالوني يرفض الكشف عن أوراقه قبل مواجهة فرنسا بنهائي كأس العالم

رفض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الكشف عن تفاصيل تشكيلته الأساسية قبل مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم غدا الأحد.
وتهرب سكالوني اليوم السبت من الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان سيعتمد على ثلاثة لاعبين في خط الدفاع، كما فعل في دور الثمانية أمام هولندا، ليمنح الظهير الأيمن ناويل مولينا دعما في مواجهة كيليان مبابي.
وقال سكالوني في مؤتمر صحفي “وضعنا طريقة اللعب التي سنتبعها وسنلعب بالطريقة التي نرى أنها ستمكننا من تشكيل أكبر خطورة ممكنة على المنافس دون أن نعاني كثيرا.
“أعددنا خطتنا، نعرف كيف نواجه (فرنسا) والآن يتبقى التنفيذ وأتمنى أن نلعب كما فعلنا أمام هولندا في دور الثمانية لكن مع الفوز بالمباراة دون الحاجة لخوض معاناة ركلات الترجيح”.
وأجرى سكالوني تغييرات على تشكيلته الأساسية بعد الخسارة المفاجئة أمام السعودية في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة ليعتمد على الشابين إنزو فرنانديز وخوليان الفاريز، اللذين تألقا منذ ذلك الحين.
كما أدخل تغييرات في طريقة اللعب بالاعتماد على ثلاثة مدافعين أمام هولندا، ثم على ثلاثة لاعبين في خط الوسط للحد من خطورة الكرواتي لوكا مودريتش بقبل النهائي.
وفي محاولة لدعم مولينا في الحد من خطورة مبابي، قد يضطر سكالوني للاستعانة بالخطة التي لعب بها أمام هولندا ليساعد كريستيان روميرو قلب دفاع توتنهام هوتسبير في مراقبة مبابي.
وقال سكالوني “إيقاف مبابي يتطلب جهدا جماعيا. لكن فرنسا ليست مبابي فحسب. نحتاج للتركيز على تقديم أداء جماعي جيد”.
وأضاف “مباراة يوم الأحد أكثر بكثير من مواجهة بين ليونيل ميسي ومبابي، إنها مواجهة الأرجنتين وفرنسا”.
وتابع “يحظى كلا الفريقين بالأسلحة اللازمة لذا قد يحسم لاعبون آخرون سواهما المواجهة. لنأمل أن تصب الأمور في صالحنا لكن هناك الكثير من اللاعبين القادرين على حسم المباراة”. وفق “أخبار 24”.
وبعد فوز الأرجنتين 3-صفر على كرواتيا في قبل النهائي، أكد ميسي أن مباراة الغد ستكون الأخيرة له في كأس العالم.
وقال سكالوني إن هذا يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للفريق والأرجنتين.
وتابع “لنأمل أن نتمكن من الفوز باللقب إذا كانت آخر مباريات ليو. سيكون أمرا رائعا والمهم أن نستمتع بالأمر… ليس هناك سيناريو أفضل من نهائي كأس العالم”.