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رياضة > شكوك حول مشاركة جيرو في نهائي كأس العالم 2022
17/12/2022   11:53 م

شكوك حول مشاركة جيرو في نهائي كأس العالم 2022

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تحوم الشكوك حول مشاركة مهاجم منتخب فرنسا أوليفييه جيرو أساسيًا في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

وتعرض جيرو لكدمة في الركبة خلال التدريبات، وشهدت جلسة التدريب هذا المساء اختبار ماركوس تورام كمهاجم بدلًا من جيرو.

اختتم منتخب فرنسا تحضيراته، مساء اليوم السبت، استعدادا لخوض نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة حاسمة أمام نظيره الأرجنتيني، على ملعب لوسيل بالدوحة، في نهائي مونديال قطر 2022. وفق “أخبار 24”.

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على المغرب في نصف النهائي بنتيجة 2-0.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب الأرجنتين المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة كرواتيا بنتيجة 3 أهداف دون ردّ.

شكوك حول مشاركة جيرو في نهائي كأس العالم 2022

رياضة
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