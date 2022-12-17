مدرب المغرب: نجحنا في تجميع العرب.. وسنعود في مونديال 2026

علق المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي على وصول منتخب بلاده إلى المركز الرابع في كأس العالم 2022 بأنها خطوة مهمة من أجل المستقبل؛ وذلك بعدما أنهى البطولة في المركز الرابع.
حصد المنتخب الكرواتي الميدالية البرونزية للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 على حساب نظيره المغربي.
وقال الركراكي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إن ما تحقق هو خطوة مهمة من أجل المستقبل، مؤكدًا أنه فخور بأن يكون المغرب ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح، أن منتخب المغرب نجح في تجميع العرب والأفارقة، وسنعود بعد 4 سنوات (نسخة 2026)؛ من أجل أن نحقق إنجازاً أفضل”.
وتابع: تعلمنا كثيراً من هذه التجربة، ولسنا بعيدين عن المنتخبات الكبرى، وخسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة، وارتكبنا الكثير من الأخطاء ودفعنا ثمن الإرهاق”.
وأتم الركراكي تصريجاته: “سنستيقظ غداً لنستوعب ما حققناه، وأصبحنا بين أفضل أجيال إفريقيا”.