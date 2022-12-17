نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مودريتش يكشف حقيقة اعتزال اللعب دوليًا بعد المونديال
17/12/2022   11:53 م

مودريتش يكشف حقيقة اعتزال اللعب دوليًا بعد المونديال

+ = -
547

كشف قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم لوكا مودريتش السبت حقيقة ما تردد من أنباء حول اعتزاله اللعب دوليًا بعد انتهاء مونديال قطر 2022.

وأكد مودريتش يعتزم مواصلة مسيرته الدولية حتى انتهاء دوري الأمم الأوروبية على الأقل، وذلك بعد فوز فريقه بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 على حساب المغرب 2-1.

ورداً على سؤال حيال ما تبقى من مسيرته الدولية، قال نجم ريال مدريد الإسباني للتلفزيون الكرواتي: “هذه هي الخطة. لن يكون من المنطقي عدم اللعب في دوري الأمم. وبعد ذلك سنرى ما سنفعله. أريد أن أبقى من أجل دوري الأمم”.

ويعرف المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً أن كأس العالم المقبلة في 2026 ربما تكون هدفاً بعيداً جداً، لكنه يريد الاستمرار في ارتداء القميص التي تحمل اللونين الأحمر والأبيض. وفق “أخبار 24”.

وقال في هذا الصدد: “لقد حققنا شيئاً كبيراً لكرة القدم الكرواتية. أردنا الذهب وكنا قريبين منه. في النهاية، سنعود إلى كرواتيا كمنتصرين”.

وأضاف “كرواتيا ليست معجزة تظهر كل 20 عاماً. لقد أثبتنا أننا دوّامون. لا يمكن النظر إلينا كمفاجأة ولكن كقوة كروية”.

مودريتش يكشف حقيقة اعتزال اللعب دوليًا بعد المونديال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241794.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.