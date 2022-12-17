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رياضة > بالفيديو.. بدر بانون باكيًا :”مررت بفترة صعبة قبل المونديال.. وأشكر الركراكي”
17/12/2022   11:53 م

بالفيديو.. بدر بانون باكيًا :”مررت بفترة صعبة قبل المونديال.. وأشكر الركراكي”

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ظهر مدافع المنتخب المغربي ونادي قطر القطري، بدر بانون باكيًا في أول لقاء إعلامي له بعد انتهاء منافسة المنتخب المغربي في المونديال بالحصول علي المركز الرابع بعد الهزيمة من كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

وقال بدر بانون في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: إنه عاش ظروفاً صعبة على مدار افترة الماضية إثر إصابته بفيروس كورونا؛ مما دفعه للغياب عن الملاعب فترة تواجده مع النادي الأهلي.

وأكد بانون أنه على المستوى الشخصي أكثر إنسان سعيد بسبب دخوله التاريخ رفقة منتخب بلاده في كأس العالم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي عاشها مؤخرًا بسبب الإصابات مما كاد ينهي مسيرته الكروية.

وأضاف مدافع قطر القطري: “مررت بفترة صعبة، والشكر يعود لوليد الركراكي الذي جعلني من الأبطال الذين شرفوا المنتخب المغربي”. وفق “أخبار 24”.

وتابع مدافع المنتخب المغربي حديثه: “أشكر كل من وقف معي في تلك الفترة، وأشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير”.

بالفيديو.. بدر بانون باكيًا :”مررت بفترة صعبة قبل المونديال.. وأشكر الركراكي”

رياضة
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