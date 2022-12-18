طقس اليوم.. عوالق ترابية بمكة والمدينة وتشكل الضباب على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأضاف أن الضباب يتكوّن أيضاً على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع طقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة وجدة، و27 درجة بالمدينة المنورة، و20 درجة بالرياض، 32 درجة في جدة، و22 درجة في الدمام وتبوك، و19 درجة في أبها).