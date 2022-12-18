“تعليم الشرقية” تشارك في المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع

شاركت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، بـ 106 مشاريع علمية، في 21 مجالاً علمياً، في المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2023، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الذي أقيم بوادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وتهدف مشاركة موهوبي مدارس تعليم الشرقية، في المعرض إلى إيجاد البيئة الإثرائية للملكات الإبداعية، كذلك بيئة تعليمية محفزة وموجهة نحو الابتكار ضمن منهجية علمية للبحث العلمي وتوجيه مواهبهم وملكاتهم الإبداعية لتجسيدها ضمن مشاريع تحاكي الإبداع في المعرض. وفق “أخبار 24”.
وخضع الطلاب، خلال المعارض المركزية والورش التدريبية، التي تقام في الرياض، والدمام، وجدة، في الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر الجاري؛ لاختيار الأفضل من بينها؛ للمشاركة في مرحلة التصفية النهائية لأولمبياد إبداع، والذي تنظمه “موهبة”، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.