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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بهطول أمطار على عدة مناطق بينها مكة وعسير
18/12/2022   7:13 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بهطول أمطار على عدة مناطق بينها مكة وعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجواء عدة مناطق اليوم (الأحد) بسحب رعدية وهطول أمطار ورياح نشطة.

وأوضح المركز، أن التنبيهات تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 7 مساءً على العاصمة المقدسة والجمجوم والكامل وبحرة والشفا والطائف والهدا وأضم وبني يزيد وميسان بمكة المكرمة.

ونوه إلى هطول أمطار رعدية حتى الساعة الـ 6 مساءً على المجاردة وبار ورجال ألمع ومحايل في عسير، وكذلك الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا والهروب بجازان، إلى جانب رياح نشطة وأتربة مثارة على الرايس وينبع بالمدينة المنورة، والأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف بالشرقية حتى الـ 5 مساءً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” بهطول أمطار على عدة مناطق بينها مكة وعسير

جديد المحليات
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