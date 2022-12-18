تعاون بين “سابك” و”أرامكو” وشركة صينية لدراسة تطوير مجمع للبتروكيماويات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، وشركة النفط والكيماويات الصينية “ساينوبيك”.
وأضافت الشركة أن المذكرة تستهدف دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع إحدى المصافي المحلية في مدينة ينبع الصناعية.
ونوهت بأن توقيع هذه المذكرة جاء بعد الانتهاء من دراسة تكامل مصافي شركة أرامكو في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الأولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى. وفق “أخبار 24”.