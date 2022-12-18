الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية مع "بداية" لتوفير حلول سكنية

وقّع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية مشتركة مع شركة “بداية” لتمويل المنازل، بهدف توفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل، تُسهِّل رحلة تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.
وتُعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي يوقعها الصندوق مع شركة للتمويل العقاري، وذلك في إطار برنامج تمويل مؤسسات وشركات التمويل العقاري، وضِمن جهود الصندوق المتواصلة؛ لتحسين القدرة على تحمُّل تكاليف السكن.
ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب شركة “بداية” الرئيس التنفيذي المكلف المهندس فيصل الناصر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق أن الاتفاقية تعزز وتحفز سوق التمويل العقاري من حيث تنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني”، مبيناً أنه سيتم عقد عدد من الشراكات الفعالة مع مؤسسات وشركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن البرنامج سيسهم في تعزيز دور الممولين العقاريين في تمكين المستفيدين من حلول تمويلية وسكنية بطريقة مبتكرة ونوعية، ما سيزيد من حجم المعروض العقاري ويتلاءم مع الخيارات المتاحة.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي المكلف لـ”بداية” عن فخره بأن تكون لبداية قدم السَّبْق لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية لتنويع محفظة التمويل في “بداية” لخدمة مختلف شرائح العملاء والمستفيدين.
وفق “أخبار 24”.