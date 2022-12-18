“حساب المواطن” يعلن بَدْء تلقي طلبات الاعتراض على دفعة ديسمبر 2022

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الأحد)، عن بَدْء تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ61 الخاصة بشهر ديسمبر 2022.
وأوضح البرنامج أنه يستقبل طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لتلك الدفعة من خلال البوابة الإلكترونية التابعة له.
يُذكر أن البرنامج أعلن قبل أيام إيداع 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة. وفق “أخبار 24”.