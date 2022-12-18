أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الإصابات الجديدة ونسب التعافي المسجلة بفيروس “كورونا”، واستقرار الوفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 38 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 10 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826516 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن معدل التعافي من الفيروس شهد ارتفاعاً بتسجيل 49 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814041 حالة، فيما تم تسجيل خروج 3 حالات من العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات إلى 39 حالة.
وأشارت إلى شِبه استقرار في الوفيات بتسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9496 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.