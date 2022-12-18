“إنفاذ” يقيم 11 مزاداً علنياً لعقارات وأراضٍ تجارية وسكنية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”؛ اليوم (الأحد)، عن إقامة 11 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عدد من العقارات والأراضي.
وأضاف المركز أن المزاد سيقام لما يتجاوز 60 عقارًا في مختلف المناطق، وذلك اعتباراً من اليوم، وحتى يوم 25 ديسمبر الحالي.
وذكر المركز أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفِلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد بوابة الشمال الهجين الذي يعرض عقارًا نوعيًا بمدينة تبوك، ومزاد بيارق نجد الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارًا بمحافظتَي المجمعة وشقراء.
وأضاف المركز أن المزادات تشمل مزاد سما عرعر الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بمدينة عرعر، ثم مزاد الدار العقاري الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة، ثم مزاد لؤلؤة الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة الشرقية، ومزاد درر الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في كل من الخبر والهفوف والدمام، ومزاد زهرة الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في منطقة عسير.
وأشارت إلى أن المزادات شملت أيضا مزاد قمر الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد عنان يثرب الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بالمدينة المنورة.
ونوه بإقامة مزادات المنقولات، ومنها مزاد للسيارات والمعدات في منطقة القصيم، وكذلك مزاد يقام على خلاطة إسمنت وأدوات مقاولات “معدات خفيفة”، وبراميل حديد وليات تمديد، وسيارتين بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير، مضيفا أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل المزادات من خلال موقعه الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.