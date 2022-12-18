القيروان الأغلى والحائر الأرخص.. أسعار الأراضي السكنية بأحياء الرياض

سجلت أحياء حي القيروان، والملقا، وحطين أعلى متوسط سعر البيع للمتر المربع للأراضي السكنية في مدينة الرياض، فيما سجل حيّا الحائر، والرسالة أقل متوسط سعر بين أحياء العاصمة، وذلك حتى تاريخ أمس (السبت).
وبحسب منصة المؤشرات العقارية يقدر متوسط سعر بيع المتر المربع للأراضي السكنية في حي القيروان بأكثر من 5.5 ألف، وفي حي الملقا 5.3 ألف ريال، وحطين 5.2 ألف ريال، فيما بلغ متوسط سعر بيع المتر المربع في حي الحائر 126 ريالاً، وفي حي الرسالة 355 ريالاً.
وقدرت المنصة متوسط سعر البيع للمتر المربع للأراضي السكنية في عدد من أحياء الرياض، منها: العليا 3.7 ألف ريال، والسليمانية 3.2 ألف ريال، وعرقة 4.2 ألف ريال، والرسالة 355 ريالا، ولبن ألفي ريال، والملك فيصل 2.3 ألف ريال، والقدس 3.5 ألف ريال، والرمال 2.5 ألف ريال، والقادسية ألفي ريال، والندوة نحو 3 آلاف ريال.
وأشارت المنصة إلى أن متوسط سعر المتر المربع في حي المونسية 3.3 ألف ريال، والنظيم 1059 ريالاً، والجنادرية 584 ريالاً، والبيان 2.5 ألف ريال، واليرموك 3 آلاف ريال، وإشبيلية 2.5 ألف ريال، وقرطبة 3.5 ألف ريال، والحمراء 3.2 ألف ريال، والأندلس 2.4 ألف ريال، والخليج نحو 2.7 ألف ريال، والنهضة 2.7 ألف ريال، والنسيم الشرقي 1.4 ألف ريال والنسيم الغربي نحو 1.5 ألف ريال، والسعادة 2.2 ريال، والسلي 1.5 ألف ريال.
وأبانت أن سعر المتر في أحياء الفيحاء 2.8 ألف ريال، وطويق 1.8 ألف ريال، ونمار 998 ريالاً، والشفا أكثر من 1.3 ألف ريال، وبدر 1.3 ألف ريال، والمصفاة 581 ريالا، وحي طيبة 516 ريالا، والريان أكثر من 3.8 ألف ريال، والمنار 2.8 ألف ريال، والروابي 3.1 ألف ريال، والحائر 126 ريالا، والربيع 3.6 ألف ريال، والندى 3.9 ألف ريال.
وأضافت أن سعر المتر في حي النرجس 4.6 ألف ريال، والعارض 4 آلاف ريال، والياسمين 4.2 ألف ريال، والصحافة 4.2 ألف ريال، والعقيق 4.4 ألف ريال، والقيروان 5.5 ألف ريال، والملقا 5.3 ألف ريال، وحطين 5.2 ألف ريال، والتعاون 3.2 ألف ريال، والخزامى 3.3 ألف ريال، وعكاظ 748 ريالا.
ولفتت إلى أن المتر المربع بحي البديعة بسعر 1.3 ألف ريال، والعريجاء 1.4 ألف ريال، والهدا 3.6 ألف ريال، والحزم 1.5 ألف ريال، والعوالي 3 آلاف ريال، وطويق 1.8 ألف ريال، وضاحية نمار 1054 ريالا، والملز ألفي ريال، والعزيزية 1251 ريالا، وحي شبرا نحو ألفي ريال.
وأُنشئت منصة المؤشرات العقارية الرقمية بالتعاون بين وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للعقار، وهي توفر معلومات المؤشرات العقارية السعرية واللاسعرية، وتبين التغير النسبي في متوسط سعر أو مساحة العقار في 13 منطقة و5 مدن رئيسية بأحيائها، وتحدث ربع سنوي.
وتهدف المنصة إلى زيادة شفافية السوق العقاري السعودي وتوفير معلومات حول متوسط الأسعار والصفقات في مناطق المملكة دون توصيات سعرية أو دلالات تجارية.
وفق “أخبار 24”.