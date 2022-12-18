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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا لوقوع وفيات بسبب انهيار أرضي
18/12/2022   10:47 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا لوقوع وفيات بسبب انهيار أرضي

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان؛ إثر وقوع انهيار أرضي في ولاية سيلانجور؛ وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وأعرب خادم الحرمين خلال البرقية عن أحر التعازي وأصدق المواساة لملك ماليزيا ولشعبه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء مماثلة إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان؛ إثر وقوع وفيات وإصابات ومفقودين جراء الانهيار الأرضي في ولاية سيلانجور. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا لوقوع وفيات بسبب انهيار أرضي

جديد المحليات
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