“الثقافة” تفتح باب التقديم على منح أبحاث القهوة السعودية

فتحت وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، باب التقديم على منح “أبحاث القهوة السعودية”، بدءاً من اليوم الأحد، حتى 15 يناير المقبل.
وتهدف المنح إلى تعزيز الإنتاج الثقافي من خلال الأبحاث المرتبطة بعنصر القهوة السعودية بوصفها تراثاً ثقافياً غير مادي، إلى جانب تطوير صناعة القهوة بوصفها منتجاً ثقافيّاً وطنيّاً، حيث تستهدف المنح الباحثين والمختصين المهتمين بالبحث في مختلف مجالات القهوة من داخل المملكة وخارجها.
وتغطي المنح 3 مسارات رئيسية، أولها مسار القهوة في الجزيرة العربية مع إبراز وتوثيق جذورها التاريخية، وتاريخ صناعتها وانتشارها في المملكة، إضافة إلى أبرز المواقف والأحداث التاريخية المرتبطة بها.
ويتناول المسار الثاني التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية، ودراسة المعارف والمهارات المرتبطة بالتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، كالشعر وفنون الأداء والموسيقى، والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية، والحرف التقليدية المرتبطة بها . وفق “أخبار 24”.
كما يغطي المسار الثالث تعزيز وتنمية المحتوى المحلي من خلال دعم إنتاج القهوة السعودية ورفع مستوى تنافسيتها، الذي يسهم في مسيرة تحول الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد مستدام.
وتأتي المنحة ضمن أنشطة وبرامج مبادرة “عام القهوة السعودية 2022″، التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 2030، وبالتعاون مع هيئة فنون الطهي.