انضم مجلس الضمان الصحي، شريكاً مؤسساً في التحالف الأوروبي للصحة المتصلة, وذلك في إطار جهوده لترسيخ مكانته بصفته جهة تنظيمية رائدة تعمل على تمكين التحول الرقمي والابتكار في قطاع التأمين الصحي.
ويعد التحالف الأوروبي للصحة المتصلة جهة ربط عالمية تعنى بالصحة الرقمية، وهي منظمة غير ربحية توجد في 78 دولة، ولديها أكثر من 23 ألف عضو حول العالم.
ونوه المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي بالمجلس المهندس عبدالله الشرقي, باستثمار مجلس الضمان الصحي بوصفه جهة تنظيمية رائدة تعمل على تحفيز التحول الرقمي بدءاً من إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية “نفيس” حتى عقد مؤتمر مسرعة الابتكار الأولى على مدار العامين الماضيين.
وأوضح، أن الشراكة تهدف إلى تبادل الخبرات بين صانعي السياسات, وكيفية التعامل مع السياسة الرقمية، إضافة إلى معرفة أفضل استخدامات التنقية في مجال التأمين الصحي, وتقديم خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أبان رئيس التحالف الأوروبي للصحة المتصلة بريان أوكونور, أن انضمام مجلس الضمان الصحي إلى التحالف الأوروبي للصحة المتصلة أحدث شريك مؤسسي, يمكن المجلس من تحسين صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكين أصحاب العلاقة من تعزيز المساواة والشفافية والرعاية الصحية القائمة على القيمة.